У Голландії помер винахідник аудіокасети

Інженер Лу Оттенс у 1963 році розробив першу у світі компакт-касету

Інженер Лу Оттенс з Голландії, який винайшов аудіокасету, помер у віці 94 років.

Про це повідомляє Pitchfork.

Дочка винахідника уточнила, що Лу Оттенс помер 6 березня у своєму будинку в селі Дуйзел (провінція Північний Брабант, Нідерланди).

Оттенс народився в 1926 році, у 1952 році почав працювати в компанії Philips, де згодом став головою департаменту розробки нової продукції. Так, під його керівництвом співробітники компанії розробили перший портативний магнітофон Philips.

На Берлінській виставці електроніки в 1963 році було презентовано першу компакт-касету з магнітною стрічкою, яку розробив Оттенс. За дуже короткий період вона стала новим стандартом для запису і відтворення музичних творів. З того часу по всьому світу було продано понад 100 млрд аудіокасет.

У 1979 році Оттенс брав участь у розробці компакт-диска, офіційно представленого в 1982 році. З тих років було продано понад 200 млрд компакт-дисків.

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