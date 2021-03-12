В ЮАР умер король зулусов Гудвилл Звелитини

У скончавшегося на 72-м году жизни монарха было 6 жен и 28 детей

В пятницу, 12 марта, в Южно-Африканской Республике скончался в больнице король зулусов Гудвилл Звелитини.

Об этом информирует новостной портал News24, ссылаясь на источники в королевской семье.

"Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта", – сказано в сообщении.

Гудвилл Звелитини умер на 72-й году жизни. Королем зулусов его провозгласили в 1968 году после смерти отца, а короновали – в 1971 году.

Среди традиционных лидеров ЮАР Зулусский престол считается самым престижным. У Звелитини было шесть жен и 28 детей.

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