У ПАР помер король зулусів Гудвіл Звелітіні

У монарха, який помер на 72-му році життя, було 6 дружин і 28 дітей.

У п'ятницю, 12 березня, у Південно-Африканській Республіці помер у лікарні король зулусів Гудвіл Звелітіні.

Про це інформує новинний портал News24, посилаючись на джерела в королівській родині.

"Поміщений в госпіталь для лікування діабету, король Гудвіл Звелітіні помер рано-вранці 12 березня", — сказано в повідомленні.

Гудвіл Звелітіні помер на 72-й році життя. Королем зулусів його проголосили в 1968 році після смерті батька, а коронували — у 1971 році.

Серед традиційних лідерів ПАР Зулуський престол вважається найпрестижнішим. У Звелітіні було 6 дружин і 28 дітей.

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