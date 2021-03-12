"В мире не зафиксировали ни одной смерти из-за вакцины от COVID-19", - ВОЗ

В организации утверждают, что получение прививки от коронавируса не уменьшает риск умереть от другой болезни.

Пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), комментируя приостановку рядом стран вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, отметила, что их сотрудники постоянно изучают информацию, которая им поступает от правительств разных стран, и они пока что не получали сообщений о том, что прививка какого-либо препарата от COVID-19 привела к смертельному исходу.

"По состоянию на 9 марта с начала пандемии было введено более 268 миллионов доз вакцины против COVID-19, согласно данным, предоставленным ВОЗ национальными правительствами. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины COVID-19", — отметили в пресс-службе ВОЗ.

Сообщается, что Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин ВОЗ (GACVS) собирается каждые две недели для того, чтобы сообщить ВОЗ о любых новых потенциальных опасностях, связанных с вакцинами.

"GACVS внимательно изучает текущие отчеты о вакцине AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное представление об этих событиях, результаты и любые изменения текущих рекомендаций будут немедленно доведены до сведения общественности", — подчеркнули в организации.

Также пресс-служба ВОЗ отметила, что вакцинация от коронавируса не уменьшает смертности от других болезней и причин.

Напомним, уже 12 стран мира приостановили использование вакцины AstraZeneca. В Австрии, Нидерландах и Италии зафиксировано несколько случаев образования тромб у пациентов, которым кололи вакцину AstraZeneca. Как минимум 4 человека погибло. Однако прямой связи между осложнениями у привитых и вакцинацией на данный момент не установлено.

12 марта о своем решении приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca заявила Болгария, Румыния и Таиланд. Пока не будет результатов расследование смертей в Австрии, эти страны колоть британскую вакцину не будут.

В Южной Корее ведется расследование смерти двух человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. А Европейское агентство по лекарственным средствам заявляет, что британская вакцина не повышает риска образования тромбов.

Фокус разбирался, что не так с британской вакциной от коронавируса, и почему еще рано делать выводы о том, опасна ли вакцина.