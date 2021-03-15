Лукашенко объявил о начале работы по изменению конституции Беларуси

Комиссия начала работу 15 марта, когда в стране отмечается День конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 15 марта объявил о начале работы комиссии по внесению изменений в конституцию страны.

Выступая на встрече с членами этой комиссии, Лукашенко заявил, что их деятельность должна быть гласной и открытой, передает БелТА.

"Доступность вашей работы для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату", – сказал он.

Также Александр Лукашенко напомнил, что решение о формировании комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. По его словам, то, что комиссия начинает свою работу 15 марта, когда в Беларуси отмечается День конституции, является знаменательным фактом.

Ранее Александр Лукашенко, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, назвал главные условия своего ухода из власти.

"В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – назвал Александр Лукашенко главное условие.

По его словам, Всебелорусское народное собрание должно быть стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия.

"Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. Оно должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на определенный период", – сказал он.

Также Лукашенко утверждал, что не готовит своих сыновей в преемники. Он пообещал, что не уйдет с поста "вдруг" и не откажется от власти "под давлением".

Фокус сообщал о том, что оппозиция в Беларуси создала "Народное посольство" в Украине и ряде других стран. В Украине, Великобритании, Германии, Литве, Словении, Франции и в ряде других стран открываются «Народные посольства», которые призваны защищать права и интересы белорусов за границей.

В свою очередь, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала мнение, что отставка Лукашенко будет неизбежна под натиском увеличивающегося давления на его режим со стороны Европы и США.

"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", – спрогнозировала Тихановская.