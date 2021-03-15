Лукашенко оголосив про початок роботи зі зміни конституції Білорусі

Комісія розпочала роботу 15 березня, коли в країні святкується День конституції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в понеділок, 15 березня оголосив про початок роботи комісії щодо внесення змін до конституції країни.

Виступаючи на зустрічі з членами цієї комісії, Лукашенко заявив, що їхня діяльність повинна бути гласною і відкритою, передає БелТА.

"Доступність вашої роботи для ініціатив людей — це питання довіри суспільства до її результату", — сказав він.

Також Олександр Лукашенко нагадав, що рішення про формування комісії було ухвалене на VI Всебілоруських народних зборах у лютому 2021 року. За його словами, те, що комісія починає свою роботу 15 березня, коли в Білорусі святкується День конституції, є знаменним фактом.

Раніше Олександр Лукашенко, виступаючи з доповіддю на VI Всебілоруських народних зборах, назвав головні умови свого відходу з влади.

"У країні мир, порядок, жодних протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку", — назвав Олександр Лукашенко головну умову.

За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

"Ми повинні мати чітке підстрахування, щоб не втратити країну. Воно повинно бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на певний період", — сказав він.

Також Лукашенко стверджував, що не готує своїх синів у наступники. Він пообіцяв, що не піде з поста "раптом" і не відмовиться від влади "під тиском".

Фокус повідомляв про те, що опозиція в Білорусі створила "Народне посольство" в Україні та низці інших країн. В Україні, Великобританії, Німеччині, Литві, Словенії, Франції та в низці інших країн відкриваються «Народні посольства», які покликані захищати права й інтереси білорусів за кордоном.

Зі свого боку, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила думку, що відставка Лукашенка буде неминуча під натиском, що зростає, на його режим із боку Європи та США.

"Режим Лукашенка впаде ще цього року. Думаю, навесні він піде", — спрогнозувала Тихановська.