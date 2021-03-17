Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю выросла на 10%, – ВОЗ

Больше всего заболеваемость росла в юго-восточной Азии и западно-тихоокеанском регионе

На минувшей неделе в мире было выявлено более трех миллионов случаев заражения коронавирусом.

Это следует из данных, опубликованных в среду, 17 марта в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, заболеваемость коронавирусом по сравнению с предшествующей неделей в целом выросла на 10%.

"Новых случаев заболевания становится всё больше в мире. На прошлой неделе рост составил 10%, а число заразившихся превысило 3 миллиона", – говорится в бюллетене.

По данным организации, особенно заметным рост заболеваемости с 8 по 14 марта был в юго-восточной Азии (на 19%), западно-тихоокеанском регионе (на 19%) и восточном Средиземноморье (на 14%), а также в Северной и Южной Америке (на 13%).

Ранее руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предполагает, что пандемию COVID-19 удастся остановить в начале 2022 года.

В свою очередь, Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сообщила, что спустя год после начала пандемии COVID-19, менее 10% людей на Земле выработали антитела к этой инфекции.

Фокус сообщал, что Всемирная организация здравоохранения поддержала электронную сертификацию вакцинации от коронавируса, уточнив при этом, что большое значение имеет, как будут использоваться эти сертификаты. Об этом заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОʼБрайен.