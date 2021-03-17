Захворюваність COVID-19 у світі за тиждень зросла на 10%, — ВООЗ

Найбільше захворюваність зростала в південно-східній Азії та західно-тихоокеанському регіоні

Минулого тижня в світі було зафіксовано більше трьох мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Це випливає з даних, опублікованих у середу, 17 березня в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За інформацією ВООЗ, захворюваність коронавірусом порівняно з попереднім тижнем загалом зросла на 10%.

"Нових випадків захворювання стає все більше в світі. Минулого тижня зростання склало 10%, а кількість тих, хто заразилися перевищила 3 мільйони", — йдеться в бюлетені.

За даними організації, особливо помітним зростання захворюваності з 8 по 14 березня було в південно-східній Азії (на 19%), західно-тихоокеанському регіоні (на 19%) і східному Середземномор'ї (на 14%), а також у Північній та Південній Америці (на 13%).

Раніше керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге передбачав, що пандемію COVID-19 вдасться зупинити на початку 2022 року.

Зі свого боку, Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан повідомила, що через рік після початку пандемії COVID-19, менше 10% людей на Землі виробили антитіла до цієї інфекції.

Фокус повідомляв, що Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала електронну сертифікацію вакцинації від коронавірусу, уточнивши при цьому, що велике значення має, як будуть використовуватися ці сертифікати. Про це заявила глава департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен.