"Тр**ну ваших мам", - представитель Грузии на "Евровидении-2021" критикам своей песни

После этого оскорбления пользователи сети начали предлагать дисквалифицировать Торнике Кипиана из конкурса.

Певец Торнике Кипиан (Tornike Kipian), представляющий Грузию на "Евровидении-2021", на своей Facebook-странице критически высказался в адрес тех, кто критикует песню You, с которой тот планирует выступить на конкурсе.

"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу "Евровидение" для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто скажет что-то негативное о вступлении — я тр**ну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", — написал артист в публикации.

Эти слова вызвали сильный резонанс среди пользователей соцсетей. В частности, под публикацией об этом инциденте на Facebook-странице "Eurovision Ukraine — Євробачення Україна" раскритиковали и заявление Кипиана и его песню, а некоторые начали предлагать дисквалифицировать его из конкурса.

"Так дисквалифицировать вместе с Беларусью. Конкурс ничего не потеряет от отсутствия трех стран (Армения уже отказалась). Тем более, что такие сильные ранее страны на конкурсе, как Турция и Люксембург давно уже не выступают и "Евровидение" спокойно живет без них. Кроме того, прецедент с неучастием Грузии уже был в 2009 году. Ничего страшного в дисквалификации страны нет", — написал один из пользователей Facebook.

[ + – ] Комментарии в адрес заявления о "Евровидении" представителя Грузии Фото: скриншот

Позже Кипиан написал на своей странице в Facebook о том, что он на самом деле любит "Евровидение", а та публикация якобы предназначалась для его хейтеров.

"Евровидение", ты знаешь, я люблю тебя. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, тра**ю вас в уши", — написал певец.

Саму песню, с которой Кипиан планирует выступить на песенном конкурсе в этому году, можно послушать здесь:

[ + – ] Торнике Кипиан - You (клип, "Евровидение-2021", Грузия)

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню, с которой должна была выступать группа из Беларуси "Галасы ЗМеста". По результатам проверки был сделан вывод, что песня "Я научу тебя" ставит под сомнение неполитический характер конкурса.

Так, этот музыкальный коллектив в своих композициях неоднократно высмеивал оппозицию Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит исполнительница Манижа Сангин, которая также известна под псевдонимом Manizha. Она выступит с песней "Русская женщина".

А Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021" представит группа Go_A с песней "Шум".