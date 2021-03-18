"Тр**ну ваших мам", — представник Грузії на "Євробаченні-2021" критикам своєї пісні

Після цієї образи користувачі мережі почали пропонувати дискваліфікувати Торніке Кіпіані з конкурсу.

Співак Торніке Кіпіані (Tornike Kipian), який представляє Грузію на "Євробаченні-2021", на своїй Facebook-сторінці критично висловився на адресу тих, хто критикує пісню You, з якою той планує виступити на конкурсі.

"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це лайно-шоу "Євробачення" для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але якщо хто скаже щось негативне про вступ — я тр**ну вашу маму. Спасибі всім, хто на моєму боці", — написав артист у публікації.

Ці слова викликали сильний резонанс серед користувачів соцмереж. Зокрема, під публікацією про цей інцидент на Facebook-сторінці "Eurovision Ukraine — Євробачення Україна" розкритикували і заяву Кіпіана, і його пісню, а деякі почали пропонувати дискваліфікувати його з конкурсу.

"Так дискваліфікувати разом із Білоруссю. Конкурс нічого не втратить від відсутності трьох країн (Вірменія вже відмовилася). Тим більше, що такі сильні раніше країни на конкурсі, як Туреччина і Люксембург давно вже не виступають і "Євробачення" спокійно живе без них. Крім того, прецедент із неучастю Грузії вже був у 2009 році. Нічого страшного в дискваліфікації країни немає", — написав один із користувачів Facebook.

[ + – ] Коментарі на адресу заяви про "Євробачення" представника Грузії Фото: скриншот

Пізніше Кіпіані написав на своїй сторінці у Facebook про те, що він насправді любить "Євробачення", а та публікація нібито призначалася для його хейтерів.

"Євробачення", ти знаєш, я люблю тебе. Той пост був для хейтерів. Гей, хейтери, тра**ю вас у вуха", — написав співак.

Власне пісню, з якою Кіпіані планує виступити на пісенному конкурсі в цьому році, можна послухати тут:

[ + – ] Торніке Кіпіані — You (кліп, "Євробачення-2021", Грузія)

Зазначимо, минулого тижня стало відомо, що організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу пісню, з якою мав виступати гурт із Білорусі "Галаси ЗМеста". За результатами перевірки був зроблений висновок, що пісня "Я навчу тебе" ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу.

Так, цей музичний колектив у своїх композиціях неодноразово висміював опозицію Олександра Лукашенка.

Раніше стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представить виконавиця Маніже Сангін, яка також відома під псевдонімом Manizha. Вона виступить з піснею "Російська жінка".

А Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представить група Go_A з піснею "Шум".