Ученые о связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов: возможен необычный иммунный ответ

Подчеркивается, что пока это только гипотеза, которая требует тщательной проверки. ВОЗ и европейский регулятор говорят, что вакцинацию AstraZeneca нужно продолжать.

Исследователи из Германии и Норвегии выдвинули гипотезу, что вакцина AstraZeneca может запускать иммунный ответ, при котором организм вырабатывает антитела, которые могут привести к образованию тромбов. Об этом сообщило Reuters.

Профессор Пол Андре Холме из университетской больницы Осло, который исследовал случаи образования тромбов в Норвегии, заявил, что его команда нашла антитело, созданное вакциной, которое и вызвало побочную реакцию в виде повышения свертываемости крови в сосудах головного мозга. По словам Хольма, вакцина – единственное объяснение такой реакции.

Он предупредил, что выводы пока предварительные. "Это только начало исследований", – сказал он и не сообщил никаких данных, подтверждающих свою гипотезу.

Группа немецких исследователей из университетской клиники Грайфсвальда 19 марта заявила, что они пришли к аналогичному выводу. Профессор Андреас Грайнахер объяснил, что побочной реакцией на вакцину могут стать головные боли и нарушение зрения. Обнаружить тромб при таких симптомах можно стандартным анализом крови. По его словам, после обнаружения тромба его легко можно вылечить в больнице среднего уровня, а сама по себе побочная реакция развивается у очень небольшого числа пациентов.

В европейском медицинском регуляторе EMA сообщили, что проводят несколько расследований, чтобы определить, могут ли появляющиеся после вакцинации тромбы быть связаны с вакциной.

Американские эксперты по вакцинам осторожно относятся к гипотезе об особых антителах, к появлению которых причастна вакцина AstraZeneca. Они отмечают, что сообщения о тромбозах пока связаны только с нею, хотя она создана на основе той же технологии, что и вакцины J&J и "Спутник V". "Нет причин, по которым вакцина AstraZeneca могла бы делать это, в то время как другие вакцины, включая вакцины на основе аденовируса, – нет", – сказал Питер Хотез, исследователь вакцин из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне.

Он добавил, что немецкие и норвежские ученые должны представить рецензируемую публикацию, и научное сообщество сможет ее рассмотреть.

Напомним, в Европе введено уже более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии – более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, производимая Serum Institute). Подкомитет COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин (GACVS) 16 и 19 марта рассмотрел доступную информацию и данные о тромбоэмболических событиях (сгустки крови) и тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) после вакцинации AstraZeneca.

Подкомитет пришел к таким выводам и рекомендациям:

вакцина AstraZeneca (включая Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль соотношения польза-риск и обладает огромным потенциалом для предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире.

доступные данные не указывают на какое-либо увеличение свертываемости крови после вакцинации. Зарегистрированная частота тромбоэмболических событий после нее соответствует ожидаемому количеству диагнозов этих состояний. Такие состояния возникают естественным образом, и они нередки. Также они возникают в результате COVID-19. Наблюдаемые показатели для таких событий оказались ниже ожидаемых.

очень редкие и уникальные тромбоэмболические явления также были зарегистрированы после вакцинации AstraZeneca в Европе, но нет уверенности в том, что они были вызваны вакцинацией. Комитет по фармаконадзору и оценке рисков Европейского агентства по лекарственным средствам рассмотрел 18 подобных случаев – причинно-следственная связь между этими редкими событиями и вакцинацией в настоящее время не установлена.

Ранее Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.