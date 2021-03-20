Ученые о связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов: возможен необычный иммунный ответ

Подчеркивается, что пока это только гипотеза, которая требует тщательной проверки. ВОЗ и европейский регулятор говорят, что вакцинацию AstraZeneca нужно продолжать.

Дослідники з Німеччини і Норвегії висунули гіпотезу, що вакцина AstraZeneca може запускати імунну відповідь, при якої організм виробляє антитіла, які можуть привести до утворення тромбів. Про це повідомило Reuters.

Професор Пол Андре Пагорбі з університетської лікарні Осло, який досліджував випадки утворення тромбів в Норвегії, заявив, що його команда знайшла антитіло, створене вакциною, яке і викликало побічну реакцію у вигляді підвищення згортання крові в судинах головного мозку. За словами Хольма, вакцина — єдине пояснення такої реакції.

Він попередив, що висновки поки попередні. "Це тільки початок досліджень", — сказав він і не повідомив ніяких даних, що підтверджують гіпотезу.

Група німецьких дослідників з університетської клініки Грайфсвальда 19 березня заявила, що вони прийшли до аналогічного висновку. Професор Андреас Грайнахер пояснив, що побічною реакцією на вакцину можуть стати головні болі і порушення зору. Виявити тромб при таких симптомах можна стандартним аналізом крові. За його словами, після виявлення тромбу його легко можна вилікувати в лікарні середнього рівня, а сама по собі побічна реакція розвивається у дуже невеликого числа пацієнтів.

У європейському медичному регуляторі EMA повідомили, що проводять кілька розслідувань, щоб визначити, чи можуть тромби бути пов'язані з вакциною.

Американські експерти з вакцин обережно ставляться до гіпотези про особливі антитіла, до появи яких причетна вакцина AstraZeneca. Вони відзначають, що повідомлення про тромбозах поки пов'язані лише з нею, хоча вона створена на основі тієї ж технології, що і вакцини J&J і "Супутник V". "Немає причин, по яким вакцина AstraZeneca могла б робити це, в той час як інші вакцини, включаючи вакцини на основі аденовірусу, — ні", — сказав Пітер Хотез, дослідник вакцин з Медичного коледжу Бейлора в Х'юстоні.

Він додав, що німецькі та норвезькі вчені повинні представити рецензовану публікацію, і наукове співтовариство зможе її розглянути.

Нагадаємо, в Європі введено вже більше 20 млн доз вакцини AstraZeneca, а в Індії — понад 27 млн доз вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, вироблена Serum Institute). Підкомітет COVID-19 Глобального консультативного комітету ВООЗ з безпеки вакцин (GACVS) 16 і 19 березня розглянув доступну інформацію і дані про тромбоемболічних подіях (згустки крові) і тромбоцитопенії (низький рівень тромбоцитів) після вакцинації AstraZeneca.

Підкомітет прийшов до таких висновків і рекомендацій :

вакцина AstraZeneca (включаючи Covishield) як і раніше має позитивний профіль співвідношення користь-ризик і має величезний потенціал для запобігання інфекцій і зниження смертності в усьому світі.

доступні дані не вказують на будь-яке збільшення згортання крові після вакцинації. Зареєстрована частота тромбоемболічних подій після неї відповідає очікуваному кількості діагнозів цих станів. Такі стани виникають природним чином, і вони досить часті. Також вони виникають в результаті COVID-19. Спостережувані показники для таких подій виявилися нижче очікуваних.

дуже рідкісні та унікальні тромбоемболічні явища також були зареєстровані після вакцинації AstraZeneca в Європі, але немає впевненості в тому, що вони були викликані вакцинацією. Комітет з фармаконадзору та оцінки ризиків Європейського агентства з лікарських засобів розглянув 18 подібних випадків — причинно-наслідковий зв'язок між цими рідкісними подіями і вакцинацією в даний час не встановлена.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавируса виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у привившихся.

16 березня Франція і Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так з препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.