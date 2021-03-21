Бездомный мужчина проник в особняк Джонни Деппа, принял там душ и напился

Приехавшие копы застали незваного гостя за принятием водных процедур. По данным СМИ, он ничего не украл.

В Лос-Анджелесе (США) в особняк скандально известного голливудского актера Джонни Деппа проник бездомный мужчина. Он не стал ничего красть из дома популярного артиста, а только воспользовался его баром и принял душ.

Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что звонок полицейским с сообщением о непрошенном госте совершил сосед суперзвезды. Он заметил неизвестного мужчину на своем заднем дворе, около бассейна.

Увидев хозяина участка, тот перелез через забор, оказавшись на территории, принадлежащей киноактеру.

Вскоре полицейские получили второе обращение, но уже от охранников особняка Джонни Деппа.

Приехав на место вызова, копы застали незваного гостя за принятием водных процедур. Чтобы попасть в жилище сотрудникам полиции пришлось выбивать дверь.

Отмечается, что мужчина также нашел в доме алкоголь и напился. По данным СМИ, его привлекли к ответственности за вандализм и поврежденную дверь.

Отметим, ранее американский кинорежиссер и сценарист Тим Бертон "перезагрузит" "Семейку Аддамс", пригласив на главную мужскую роль 57-летнего Джонни Деппа, от которого все отвернулись после скандального развода с Эмбер Херд и сопутствующих ему слухов о том, что он применял насилие в семье.

Напомним, из библиотеки американского подразделения сервиса Netflix удалили все фильмы и сериалы с участием Джонни Деппа.