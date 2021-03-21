Бездомний чоловік проник в особняк Джонні Деппа, прийняв там душ і напився

Копи застали незваного гостя за прийняттям водних процедур. За даними ЗМІ, він нічого не вкрав.

У Лос-Анджелесі (США) в особняк скандально відомого голлівудського актора Джонні Деппа проник бездомний чоловік. Він не став нічого красти з дому популярного артиста, а тільки скористався його баром і прийняв душ.

Про це повідомляє TMZ.

За даними ЗМІ, дзвінок поліцейським з повідомленням про непрошеного гостя здійснив сусід суперзірки. Він помітив невідомого чоловіка на своєму задньому дворі, біля басейну.

Побачивши господаря ділянки, той переліз через паркан, опинившись на території, що належить кіноакторові.

Незабаром поліцейські отримали друге звернення, але вже від охоронців особняка Джонні Деппа.

Приїхавши на місце виклику, копи застали незваного гостя за прийняттям водних процедур. Щоб потрапити в житло, співробітникам поліції довелося вибивати двері.

Відзначається, що чоловік також знайшов в будинку алкоголь і напився. За даними ЗМІ, його притягнули до відповідальності за вандалізм і пошкоджені двері.

Відзначимо, раніше американський кінорежисер і сценарист Тім Бертон "перезавантажить" "Сімейка Аддамс", запросивши на головну чоловічу роль 57-річного Джонні Деппа, від якого всі відвернулися після скандального розлучення з Ембер Херд і супутніх йому чуток про те, що він застосовував насильство в сімʼї.

Нагадаємо, з бібліотеки американського підрозділу сервісу Netflix видалили всі фільми і серіали за участю Джонні Деппа.