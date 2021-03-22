Путин решился на вакцинацию от коронавируса, но сделает это без камер

Российский президент сделает прививку одной из местных вакцин уже завтра.

Президент России Владимир Путин заявил, что завтра, 23 марта вакцинируется от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", — сказал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что российский президент вакцинируется одной из трех российских вакцин, но не назвал, какой именно. Кроме того, по словам Пескова, вакцинация Путина не будет публичной.

"Нет, мы не ожидаем, что это будет публичное мероприятие", — сказал Песков.

В России разработаны три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Напомним, Аргентина начала массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V" вслед за Беларусью. В декабре 2020 года в страну прибыла первая партия из 300 тысяч доз вакцины, всего планируют доставить 10 миллионов доз. Мэр города Роке Перес по имени Хуан Карлос "Чинча" Гаспарини привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V", держа в руках потрет Владимира Путина. Кроме "Спутника V", аргентинское правительство заказало вакцины от Pfizer и BioNTech.

Тем временем, российскую вакцину одобрили Венгрия и Словакия. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало ускоренную проверку "Спутник V". Вполне вероятно, что результаты исследования позволят закупать препарат всем 27 странами Евросоюза. Представители ЕМА подчеркнули, что будут тестировать вакцину до тех пор, пока не получат весомые доказательства ее эффективности и безопасности. Работу решили ускорить, разрешив ученым присылать данные в реальном времени, не дожидаясь окончательных результатов.