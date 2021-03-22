Путін зважився на вакцинацію від коронавірусу, але непублічно

Російський президент зробить щеплення однією з місцевих вакцин уже завтра.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що завтра, 23 березня вакцинується від коронавірусу. Про це повідомляє ТАСС.

"Вакцинація — це добровільний вибір кожної людини, її особисте рішення. До речі кажучи, я сам маю намір зробити це завтра", — сказав він.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що російський президент вакцинується однією з трьох російських вакцин, але не назвав, якою саме. Крім того, за словами Пєскова, вакцинація Путіна не буде публічною.

"Ні, ми не очікуємо, що це буде публічний захід", — сказав Пєсков.

У Росії розроблено три вакцини від коронавірусу: "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак".

Нагадаємо, що Аргентина розпочала масову вакцинацію російським препаратом "Супутник V" слідом за Білоруссю. У грудні 2020 року в країну прибула перша партія з 300 тисяч доз вакцини, усього планують доставити 10 мільйонів доз. Мер міста Роке Перес на ім'я Хуан Карлос "Чинча" Гаспаріні прищепився від коронавірусу російським препаратом "Супутник V", тримаючи в руках портрет Володимира Путіна. Крім "Супутника V", аргентинський уряд замовив вакцини від Pfizer і BioNTech.

Тим часом російську вакцину схвалили Угорщина і Словаччина. На цьому фоні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало прискорену перевірку "Супутник V". Цілком ймовірно, що результати дослідження дозволять закуповувати препарат усім 27 країнам Євросоюзу. Представники ЕМА підкреслили, що будуть тестувати вакцину до тих пір, поки не отримають вагомі докази її ефективності і безпеки. Роботу вирішили прискорити, дозволивши вченим надсилати дані в реальному часі, не чекаючи остаточних результатів.