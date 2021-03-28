Никол Пашинян в апреле уйдет в отставку с должности премьер-министра Армении (видео)

Обязанности главы правительства Пашинян будет исполнять до внеочередных парламентских выборов, которые запланированы на 20 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен подать в отставку в апреле этого года – перед проведением внеочередных парламентских выборов. Об этом он сам заявил в воскресенье, 28 марта, во время встречи с жителями общины Аргац в Армавирской области. Видео встречи политик опубликовал у себя на Facebook.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы", – сообщил глава правительства.

Пашинян отметил, что до формирования нового правительства он будет исполнять обязанности его главы.

Гражданам Армении Пашинян пообещал, что будет "служить стране еще лучше, чем раньше", если избиратели его поддержат. Одновременно с этим он пообещал мирно передать власть, если армяне проголосуют против него.

Выборы в парламент Армении должны пройти 20 июня. Согласно закону, законодательное собрание страны избирает нового премьер-министра после выборов, однако если в результате двух туров ни один из кандидатов не набирает необходимого числа голосов, то парламент распускается.

Решение было принято на фоне политического кризиса в стране. Протесты регулярно вспыхивают с ноября 2020 года из-за соглашения по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией. По договоренностям, под контроль азербайджанцев перешла часть непризнанной республики, в том числе стратегически важный город Шуши. Протестующие обвиняют премьера в предательстве армянского народа и поражении в войне за Нагорный Карабах. Как заявил сам Пашинян, у правительства не было другого выхода, чтобы остановить кровопролитный вооруженный конфликт и избежать новых жертв.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольства стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна.

27 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, как того требовал Пашинян.