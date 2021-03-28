Нікол Пашинян в квітні піде у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії (відео)

Обов'язки глави уряду Пашинян виконуватиме до позачергових парламентських виборів, які заплановані на 20 червня.

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян має намір подати у відставку в квітні цього року — перед проведенням позачергових парламентських виборів. Про це він сам заявив у неділю, 28 березня, під час зустрічі з жителями громади Аргац в Армавірської області. Відео зустрічі політик опублікував у себе на Facebook.

"У квітні я подам у відставку, та не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори", — повідомив глава уряду.

Пашинян зазначив, що до формування нового уряду він виконуватиме обовʼязки його голови.

Громадянам Вірменії Пашинян пообіцяв, що буде "служити країні ще краще, ніж раніше", якщо виборці його підтримають. Одночасно з цим він пообіцяв мирно передати владу, якщо вірмени проголосують проти нього.

Вибори в парламент Вірменії повинні пройти 20 червня. Відповідно до закону, законодавчі збори країни обирають нового премʼєр-міністра після виборів, однак якщо в результаті двох турів жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів, то парламент розпускається.

Рішення було прийнято на тлі політичної кризи в країні. Протести регулярно спалахують з листопада 2020 року через через угоди з припинення військових дій в Нагірному Карабаху, підписаного Вірменією, Азербайджаном і Росією. За домовленостями, під контроль азербайджанців перейшла частина невизнаної республіки, в тому числі стратегічно важливе місто Шуши. Протестуючі звинувачують премʼєра в зраді вірменського народу і поразці у війні за Нагірний Карабах. Як заявив сам Пашинян, в уряду не було іншого виходу, щоб зупинити кровопролитний збройний конфлікт і уникнути нових жертв.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб ВС Вірменії оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна, документ підписали 40 осіб на чолі з начальником Оніка Гаспаряном, його заступниками та керівниками військових управлінь. Головним приводом для невдоволення стало недавнє розпорядження про звільнення першого заступника Тирана Хачатряна. Незабаром учасники протесту з різних районів Єревана почали стягуватися до Міністерства оборони, щоб надати підтримку військовим.

У відповідь Нікол Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту і закликав своїх прихильників збиратися на Площі Республіки в Єревані, де розташована будівля уряду. У той же день премʼєр-міністр організував ходу, яка перейшла в бійку з опозиціонерами на площі Свободи.

26 лютого прибічники опозиції влаштували мітинг біля резиденції премʼєр-міністра Нікола Пашиняна, а потім попрямувала ходою до палацу президента Вірменії Армена Саркісяна.

27 лютого стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил країни Оніка Гаспарян, як того вимагав Пашинян.