"Bad Guy". Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров

По словам оппозиционера, даже за два выговора можно попасть в ШИЗО с пыточными условиями содержания

За две недели, проведенные в исправительной колонии №2 во Владимирской области (РФ) российский оппозиционер Алексей Навальный получил шесть выговоров.

Как сообщается на странице политика в соцсети Facebook, в российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО.

"Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным. В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в "Кремлевском централе"; 4 выговора за 2 недели в СИЗО "Кольчугино"; 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 "Покров", – сообщает Навальный.

Кроме того, по словам оппозиционера на рассмотрении находятся порядка 20 рапортов о его поведении в колонии.

"Включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем"; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем"; отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке", – делится Алексей Навальный.

Политик утверждает, что выговоры ему выносит дисциплинарная комиссия из семи человек.

"Когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Видимо, песня "Bad Guy" – саундтрек моего тюремного срока. По крайней мере, ее явно слушал кремлевский чиновник, составляя для меня план наказаний", – иронизирует политик.

[ + – ] Сообщение Алексея Навального

Ранее Алексей Навальный лично прокомментировал состояние своего здоровья в тюрьме. Он утверждает, что у него сильно болят спина и нога, но медпомощь ему никто в колонии не оказывает.

"Случилась такая неприятность – сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в "аквариуме" и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно – вылечат. А не лечат", – написал он.

Напомним, суд в Москве 2 февраля 2021 года заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Позже появилась информация, что состояние здоровья Навального в колонии стало хуже.

А адвокат Алексея Навального сообщала, что он находится в тяжелом состоянии уже четыре недели. По словам Ольги Михайловой, у него отнимается голень, а одна нога недееспособна.