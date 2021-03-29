"Bad Guy". Навальний за два тижні в колонії отримав шість доган

За словами опозиціонера, навіть за дві догани можна потрапити в ШІЗО з умовами утримання близькими до тортур.

За два тижні, проведені у виправній колонії №2 у Володимирській області (РФ) російський опозиціонер Олексій Навальний отримав шість доган.

Як повідомляється на сторінці політика у соцмережі Facebook, в російських в'язницях є два основних стягнення: догана і оселення в ШІЗО.

"Отримуєш дві догани і можеш поїхати в ШІЗО, а штука це неприємна, умови там близькі до тортур. У моєму портфоліо поганого хлопця вже є: визнаний схильним до втечі в "Кремлівському централі"; 4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно"; 6 доган за 2 тижні в ІК-2 "Покров", — повідомляє Навальний.

Крім того, за словами опозиціонера на розгляді знаходяться близько 20 рапортів про його поведінку в колонії.

"Зокрема такі, як: встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом"; відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо"; відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською; на зустрічі з адвокатами був у футболці", — ділиться Олексій Навальний.

Політик стверджує, що догани йому виносить дисциплінарна комісія з семи чоловік.

"Коли вони вичитують мене, сидячи під портретом Путіна, я згадую, як в школі мене вичитували на педраді. Мабуть, пісня "Bad Guy" — саундтрек мого тюремного терміну. Принаймні, її явно слухав кремлівський чиновник, складаючи для мене план покарань", — іронізує політик.

[ + – ] Повідомлення Олексія Навального

Раніше Олексій Навальний особисто прокоментував стан свого здоров'я у в'язниці. Він стверджує, що у нього сильно болять спина і нога, але медичну допомогу йому ніхто в колонії не надає.

"Сталася така неприємність — сильно захворіла спина. Ні зігнутися, ні розігнутися. Ті, хто стежив за моїми судами, могли звернути увагу, що я ніколи не сиджу в "акваріумі" і годинами ходжу. Тому що я міг або стояти, або лежати. Мабуть, нерв защемило від постійного сидіння в автозаках і "пеналах" у скорченому вигляді. Я про це мовчав. Неприємно, звичайно, але не смертельно — вилікують. А не лікують", — написав він.

Нагадаємо, суд у Москві 2 лютого 2021 року замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 року. Крім того Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Пізніше з'явилася інформація, що стан здоров'я Навального в колонії погіршав.

А адвокат Олексія Навального повідомляла, що він знаходиться у важкому стані вже чотири тижні. За словами Ольги Михайлової, у нього віднімається гомілка, а одна нога недієздатна.