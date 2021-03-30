Турция начинает испытания собственной вакцины от коронавируса в виде спрея

В стране сейчас разрабатываются шесть проектов по созданию вакцин разных видов.

Вакцину от коронавируса в виде назального спрея разрабатывают турецкие ученые, ее предклинические тестирования успешно завершены. Об этом сказал министр промышленности страны Мустафа Варанк, сообщило агентство "Анадолу".

По его словам, первая фаза клинических испытаний этой вакцины "стартует в скором времени". Применение этой вакцины может начаться в этом году "после успешного завершения всех клинических испытаний".

Ранее глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган сказал, что в Турции в настоящее время работают над шестью проектами по созданию вакцин от коронавируса. Проекты разрабатывают в университетах Эрджиес, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акдениз и техническом университете Йылдыз.

Он отметил, что вакцина, которая разрабатывается в университете Эрджиес, уже проходит второй этап клинических испытаний. Это инактивированная вакцина.

"На первом этапе клинические испытания проводятся на небольшой группе в количестве 40–50 человек. На второй это число может возрасти до 100. На третьем этапе клинических испытаний речь может идти о тысячах добровольцах", – сказал Акдоган.

После проведения клинических испытаний потенциальных вакцин в Турции будет налажено их производство.

Турция откроет доступ к отечественной вакцине от коронавируса, как только завершатся все этапы испытаний. Условия доступа к турецкой вакцине будут "максимально оптимальными для всего человечества".

Об этом 30 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе онлайн-заседания ООН на тему "COVID-19 и финансирование последующего восстановления" с участием глав государств и правительств.

Напомним, в январе сообщалось, что назальный спрей под названием Genoxyn, который может убить коронавирус всего за одну минуту, разработали в университете Улудаг в Бурсе (Турция). Изначально спрей разрабатывали для лечения распространенных вирусов, однако когда началась пандемия коронавируса, оказалось, что он оказывает действие и новую на инфекцию.

Оксфордский университет совместно с производителем вакцин AstraZeneca создали новый вид вакцины от коронавируса. Ее можно будет применять в виде спрея для носа (назального спрея).

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина примет участие в испытаниях индийского спрея от коронавируса, разрабатываемого компанией Bharat Biotech.