Туреччина починає випробування власної вакцини від коронавірусу у вигляді спрею

У країні зараз розробляються шість проектів зі створення вакцин різних видів.

Вакцину від коронавірусу у вигляді назального спрею розробляють турецькі вчені, її доклінічні тестування успішно завершені. Про це сказав міністр промисловості країни Мустафа Варанков, повідомило агентство "Анадолу".

За його словами, перша фаза клінічних випробувань цієї вакцини "стартує незабаром". Застосування цієї вакцини може початися цього року "після успішного завершення всіх клінічних випробувань".

Раніше голова Управління турецькими інститутами охорони здоров'я Ерхан Акдоган сказав, що в Туреччині зараз працюють над шістьма проектами зі створення вакцин від коронавірусу. Проекти розробляють в університетах Ерджієс, Хаджеттепе, Мармара, Ататюрк, Акденіз і технічному університеті Йилдиз.

Він зазначив, що вакцина, яка розробляється в університеті Ерджієс, вже проходить другий етап клінічних випробувань. Це інактивована вакцина.

"На першому етапі клінічні випробування проводяться на невеликій групі кількістю 40-50 осіб. На другий етап це число може зрости до 100. На третьому етапі клінічних випробувань може йтися про тисячі добровольців", — сказав Акдоган.

Після проведення клінічних випробувань потенційних вакцин в Туреччині налагодять їх виробництво.

Туреччина відкриє доступ до вітчизняної вакцини від коронавірусу як тільки завершаться всі етапи випробувань. Умови доступу до турецької вакцині будуть "максимально оптимальними для всього людства".

Про це 30 березня заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час онлайн-засідання ООН на тему "COVID-19 і фінансування подальшого відновлення" за участю голів держав та урядів.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що назальний спрей під назвою Genoxyn, який може вбити коронавірус всього за одну хвилину, розробили в університеті Улудаг в Бурсі (Туреччина). Спочатку спрей розробляли для лікування поширених вірусів, проте коли почалася пандемія коронавірусу, виявилося, що він діє і нову на інфекцію.

Оксфордський університет спільно з виробником вакцин AstraZeneca створили новий вид вакцини від коронавірусу. Її можна буде застосовувати у вигляді спрею для носа (назального спрею).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна візьме участь у випробуваннях індійського спрею від коронавірусу, що розробляється компанією Bharat Biotech.