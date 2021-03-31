На защиту Путина от коронавируса потрачены более 6,4 млрд рублей, – СМИ

Средства потрачены на карантин для всех, с кем он контактировал – от ветеранов до пилотов. Чаще всего в обсервации находились члены летного отряда "Россия"

В Российской Федерации создали полноценную систему обсервации для медиков, обслуживающего персонала, пилотов и других людей, которые контактируют с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как утверждает ВВС, управлению делами президента выделили более 6,4 млрд рублей из резервного фонда правительства на меры против распространения COVID-19.

Так, услуги обсервации оказывались в 12 санаториях и гостиницах Москвы, Подмосковья, Сочи и Ялты. В ВВС заявляют, что все эти заведения принадлежат управделами президента.

Журналисты пишут, что чаще всего на карантине приходилось сидеть членам летного авиаотряда "Россия" (пилотам, стюардессам, полетным менеджерам, а также резервному экипажу), которые обеспечивают авиаперевозки российского лидера, премьер-министра и других высших должностных лиц.

Также на карантине регулярно находились и другие люди, периодически контактировавшие с Путиным, к примеру, сотрудники администрации президента, его личные операторы и фотографы.

Кроме этого, управделами президента РФ оплачивало карантин для ветеранов ВОВ, которые находились рядом с Путиным во время парада Победы, а также журналистов президентского пула.

Помимо этого, из госбюджета финансировалось содержание медработников, обследовавших Путина. К примеру, уверяют журналисты, Центральная клиническая больница получила от управделами президента более миллиарда рублей на "организацию медпомощи" первым лицам государства.

Ранее сообщалось, что 23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин получил прививку от коронавируса.

После вакцинации Путин прокомментировал свою прививку от коронавируса, а также сообщил о своих дальнейших планах.

"Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — заявил он.

Фокус рассказывал о расследовании российского оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце президента РФ и коррупционных схемах его окружения. Двухчасовое видео о поместье в посёлке Прасковеевка под Геленджиком стоимостью в 100 млрд. рублей. произвело эффект разорвавшейся бомбы. В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако.