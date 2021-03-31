На захист Путіна від коронавірусу витрачені понад 6,4 млрд рублів, — ЗМІ

Кошти витрачені на карантин для всіх, з ким він контактував — від ветеранів до пілотів. Найчастіше в обсервації перебували члени льотного загону "Росія"

У Російській Федерації створили повноцінну систему обсервації для медиків, обслуговуючого персоналу, пілотів та інших людей, які контактують з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як стверджує ВВС, управління справами президента виділили понад 6,4 млрд рублів з резервного фонду уряду на заходи проти поширення COVID-19.

Так, послуги обсервації надавалися у 12 санаторіях і готелях Москви, Підмосков'я, Сочі і Ялти. У ВПС заявляють, що всі ці заклади належать підрозділам президента.

Журналісти пишуть, що найчастіше на карантині доводилося сидіти членам льотного авіазагону "Росія" (пілотам, стюардесам, польотним менеджерам, а також резервному екіпажу), які забезпечують авіаперевезення російського лідера, прем'єр-міністра та інших вищих посадових осіб.

Також на карантині регулярно перебували й інші люди, котрі періодично контактували з Путіним, наприклад, співробітники адміністрації президента, його особисті оператори і фотографи.

Крім цього, керівник справами президента РФ оплачував карантин для ветеранів ВВВ, які перебували поруч з Путіним під час параду Перемоги, а також журналістів президентського пулу.

Крім цього, з держбюджету фінансувалося утримання медпрацівників, які обстежили Путіна. Наприклад, запевняють журналісти, Центральна клінічна лікарня отримала від управління справами президента понад мільярд рублів на "організацію медичної допомоги" першим особам держави.

Раніше повідомлялося, що 23 березня президент Російської Федерації Володимир Путін отримав щеплення від коронавірусу.

Після вакцинації Путін прокоментував своє щеплення від коронавірусу, а також повідомив про свої подальші плани.

"Буду розширювати географію відвідування різних об'єктів, у тому числі об'єктів культури, бібліотек тощо. Сьогодні, до речі, збираюся з'їздити в нову будівлю одного з московських театрів", — заявив він.

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