Путину сделали прививку вакцины от коронавируса

В Кремле заявили, что после получения укола президент РФ чувствует себя хорошо. Уже завтра он должен выйти на работу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин получил прививку от коронавируса. Об этом сообщают "РИА Новости".

"После вакцинации Путин чувствует себя хорошо, завтра у него полноценный рабочий день", — рассказал в комментарии изданию пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Отметим, ранее Песков заявлял, что президент России планирует привиться одной из трех местных вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"), однако не уточнил, какой именно. Также пресс-секретарь Путина рассказал, что тот получит укол "без камер и сторонних глаз", то есть непублично.

Напомним, Аргентина начала массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V" вслед за Беларусью. В декабре 2020 года в страну прибыла первая партия из 300 тысяч доз вакцины, всего планируют доставить 10 миллионов доз. Мэр города Роке Перес по имени Хуан Карлос "Чинча" Гаспарини привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V", держа в руках потрет Владимира Путина. Кроме "Спутника V", аргентинское правительство заказало вакцины от Pfizer и BioNTech.

Тем временем, российскую вакцину одобрили Венгрия и Словакия. На этом фоне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало ускоренную проверку препарата "Спутник V".