Путіну зробили щеплення від коронавірусу

У Кремлі заявили, що після отримання уколу президент РФ почувається добре. Уже завтра він повинен вийти на роботу.

Президент Російської Федерації Володимир Путін отримав щеплення від коронавірусу. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Після вакцинації Путін відчуває себе добре, завтра у нього повноцінний робочий день", — розповів у коментарі виданню прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков.

Зазначимо, раніше Пєсков заявляв, що президент Росії планує зробити щеплення однією з трьох місцевих вакцин ("Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак"), однак не уточнив, якою саме. Також прес-секретар Путіна розповів, що той отримає укол "без камер і сторонніх очей", тобто непублічно.

Нагадаємо, Аргентина розпочала масову вакцинацію російським препаратом "Супутник V" слідом за Білоруссю. У грудні 2020 року в країну прибула перша партія з 300 тисяч доз вакцини, всього планують доставити 10 мільйонів доз. Мер міста Роке Перес на ім'я Хуан Карлос "Чінча" Гаспаріні щепився від коронавірусу російським препаратом "Супутник V", тримаючи в руках портрет Володимира Путіна. Крім "Супутника V", аргентинський уряд замовив вакцини від Pfizer і BioNTech.

Тим часом, російську вакцину схвалили Угорщина і Словаччина. Через це Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало прискорену перевірку препарату "Супутник V".