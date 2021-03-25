Путин рассказал, чем займется после вакцинации (видео)

По словам российского президента, он собирается расширять географию посещения "различных объектов", среди которых библиотеки и театры

Президент РФ Владимир Путин впервые после вакцинации, которую он сделал во вторник, 23 марта, прокомментировал свою прививку от коронавируса, а также сообщил о своих дальнейших планах.

Как передает РИА Новости, во время видеочата с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства российский президент откликнулся на приглашение директора одной из библиотек приехать в ним гости.

"Спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров", — заявил Путин.

[ + – ] Видеоконференция с участием Путина

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин получил прививку от коронавируса.

"После вакцинации Путин чувствует себя хорошо, завтра у него полноценный рабочий день", — рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

До этого спикер Путина сообщал, что президент РФ планирует привиться одной из трех местных вакцин ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"), однако не уточнил, какой именно. Также Песков рассказывал, что тот получит укол "без камер и сторонних глаз", то есть непублично.

Напомним, вслед за Беларусью массовую вакцинацию российским препаратом "Спутник V" начала Аргентина.

Кроме того, российскую вакцину одобрили Венгрия и Словакия. А Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало ускоренную проверку "Спутник V". Есть вероятность того, что результаты исследования позволят закупать препарат всем 27 странами ЕС.