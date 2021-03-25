Путін розповів, чим займеться після вакцинації (відео)

За словами російського президента, він збирається розширювати географію відвідин "різних об'єктів", серед яких бібліотеки і театри

Президент РФ Володимир Путін вперше після вакцинації, яку він зробив у вівторок, 23 березня, прокоментував своє щеплення від коронавірусу, а також повідомив про свої подальші плани.

Як передає РІА Новости, під час відеочату з лауреатами премії для молодих діячів культури і премії в галузі літератури і мистецтва російський президент відгукнувся на запрошення директора однієї з бібліотек приїхати до них у гості.

"Дуже дякую. Щеплення, як ви знаєте, я зробив. Зараз подивимося, які титри і коли виникнуть. Буду розширювати географію відвідування різних об'єктів, у тому числі об'єктів культури, бібліотек тощо. Сьогодні, до речі, збираюся з'їздити в нову будівлю одного з московських театрів", — заявив Путін.

[ + – ] Відеоконференція за участю Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін отримав щеплення від коронавірусу.

"Після вакцинації Путін відчуває себе добре, завтра в нього повноцінний робочий день", — розповів прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков.

До цього спікер Путіна повідомляв, що президент РФ планує зробити щеплення однією з трьох місцевих вакцин ( "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак"), однак не уточнив, якою саме. Також Пєсков розповідав, що той отримає укол "без камер і сторонніх очей", тобто непублічно.

Нагадаємо, що слідом за Білоруссю масову вакцинацію російським препаратом "Супутник V" почала Аргентина.

Крім того, російську вакцину схвалили Угорщина і Словаччина. А Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало прискорену перевірку "Супутник V". Є ймовірність того, що результати дослідження дозволять закуповувати препарат усім 27 країнами ЄС.