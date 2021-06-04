Telegram-канал NEXTA финансировался из России, – Протасевич (видео)

По словам основателя NEXTA, горнопромышленная компания c Урала делала большие пожертвования. Взамен на канале якобы делались заказные публикации. Судя по всему, речь идет о российском конкуренте Беларуськалия.

Среди спонсоров Telegram-канала NEXTA была российская компания с Урала, связанная с горной промышленностью. Об этом в интервью белорусскому гостелеканалу "ОНТ" заявил основатель ресурса Роман Протасевич.

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Речь в диалоге шла о добровольных читательских взносах на счет Telegram-канала.

"Читатели абсолютно по собственной воле могут поддержать редакцию на определенную сумму. Наверное, первой точкой конфликта стало российское финансирование проекта NEXTA. Изначально когда открыли читательские пожертвования, туда поступали небольшие зачисления до 20 долларов. Это был примерно июль 2020-го, а где-то через две недели Степан (Степан Путило, сооснователь NEXTA, – Фокус) похвастался, что нам регулярно одна российская компания делает крупные переводы. Ну и показал – стабильно минимум раз в неделю от 3 до 5 тысяч евро перевода", – рассказал Протасевич.

Оппозиционер отметил, что не помнит названия фирмы, однако оно было связано с Уралом и горной добычей. Вероятно, речь шла о компании "Уралкалий". После поисков в интернете Протасевич пришел к выводу, что владельцем компании является известный российский олигарх и прямой конкурент другого бизнесмена – Михаила Гуцериева (владелец и председатель совета директоров российской компании "Славкалий").

"Был другой интересный факт. Была опубликована информация об учредительном созыве "Славкалия", о личном перемещении самолета господина Гуцериева, внутренние еще какие-то документы были и так далее. И это была не та случайная информация, полученная, грубо говоря, из анонимных источников или от читателей. Это та информация, которую в рабочий чат переслал лично Степан. И сказал, что вот это надо бы опубликовать. И позже, насколько я знаю, Степан уже встречался с этим олигархом", – рассказал Протасевич.

Как сообщает Forbes, сейчас Гуцериев строит новое предприятие по производству хлористого калия на новом месторождении под Минском, работы стартовали в 2016 году и должны завершиться в 2023-м. Планируется, что "Савкалий" будет продавать продукцию через государственного трейдера – "Белорусскую калийную компанию". Последняя была создана в 2005 году "Беларуськалием" и "Уралкалием" на паритетной основе, однако в 2012 году у партнеров возник конфликт и вскоре сотрудничество было прекращено.

Ранее сообщалось, что в этом же интервью Протасевич заявил об уважении к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Он даже назвал его человеком "со стальными яйцами".

На видео Протасевич ведет себя несколько нервозно: его голос дрожит, он время от времени начинает смеяться, непроизвольно двигаются мышцы его лица.

Накануне этот же телеканал публиковал "расследование" экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В фильме время от времени появляется основатель NEXTA Роман Протасевич и озвучивает сведения, идущие вразрез с тем, что говорили очевидцы его задержания.

В этом же фильме оппозиционер хвалил питание в минском СИЗО, утверждая, что "мяса там настолько много, что оно пропадает".

Как сообщал Фокус, 23 мая в аэропорту Минска задержали оппозиционера и экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Самолет RyanAir, на борту которого был Протасевич, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о якобы "минировании" транспортного средства.