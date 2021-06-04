Telegram-канал NEXTA фінансувався з Росії, — Протасевич (відео)

За словами засновника NEXTA, гірничопромислова компанія з Уралу робила великі пожертви. Натомість на каналі нібито робилися замовні публікації. Судячи з усього, йдеться про російського конкурента Бєларуськалій.

Серед спонсорів Telegram-каналу NEXTA була російська компанія з Уралу, пов'язана з гірничою промисловістю. Про це в інтерв'ю білоруському держтелеканалу "ОНТ" заявив засновник ресурсу Роман Протасевич.

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У діалозі йшлося про добровільні читацькі внески на рахунок Telegram-каналу.

"Читачі абсолютно з власної волі можуть підтримати редакцію на певну суму. Напевно, першою точкою конфлікту стало російське фінансування проекту NEXTA. Спочатку коли відкрили читацькі пожертвування, туди надходили невеликі зарахування до 20 доларів. Це був приблизно липень 2020-го, а десь через два тижні Степан (Степан Путило, співзасновник NEXTA, — Фокус) похвалився, що нам регулярно одна російська компанія робить великі перекази. Ну і показав — стабільно мінімум раз на тиждень від 3 до 5 тисяч євро переказу", — розповів Протасевич.

Опозиціонер зазначив, що не пам'ятає назви фірми, проте вона була пов'язана з Уралом і гірським видобуванням. Ймовірно, йшлося про компанію "Уралкалій". Після пошуків в інтернеті Протасевич дійшов висновку, що власником компанії є відомий російський олігарх і прямий конкурент іншого бізнесмена — Михайла Гуцерієва (власник і голова ради директорів російської компанії "Славкалій").

"Був інший цікавий факт. Була опублікована інформація про установче скликання "Славкалія", про особисте переміщення літака пана Гуцерієва, внутрішні ще якісь документи були і так далі. І це була не та випадкова інформація, отримана, грубо кажучи, з анонімних джерел або від читачів. Це та інформація, яку в робочий чат переслав особисто Степан. І сказав, що ось це треба б опублікувати. І пізніше, наскільки я знаю, Степан уже зустрічався з цим олігархом", — розповів Протасевич.

Як повідомляє Forbes, зараз Гуцерієв будує нове підприємство з виробництва хлористого калію на новому родовищі під Мінськом, роботи стартували в 2016 році та повинні завершитися в 2023-му. Планується, що "Савкалій" продаватиме продукцію через державного трейдера — "Білоруську калійну компанію". Остання була створена в 2005 році "Бєларуськалій" та "Уралкалій" на паритетній основі, проте в 2012 році у партнерів виник конфлікт і незабаром співпраця була припинена.

Раніше повідомлялося, що в цьому ж інтерв'ю Протасевич заявив про повагу до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він навіть назвав його людиною "зі сталевими яйцями".

На відео Протасевич поводиться трохи знервовано: його голос тремтить, він час від часу починає сміятися, мимоволі рухаються м'язи його обличчя.

Напередодні цей же телеканал публікував "розслідування" екстреної посадки літака Ryanair у Мінську. У фільмі час від часу з'являється засновник NEXTA Роман Протасевич та озвучує відомості, що йдуть врозріз із тим, що говорили очевидці його затримання.

У цьому ж фільмі опозиціонер хвалив харчування в мінському СІЗО, стверджуючи, що "м'яса там настільки багато, що воно псується".

Як повідомляв Фокус, 23 травня в аеропорту Мінська затримали опозиціонера й ексголовреда NEXTA Романа Протасевича. Літак RyanAir, на борту якого був Протасевич, екстрено посадили в Мінську через повідомлення про нібито "замінування" транспортного засобу.