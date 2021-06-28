Чехия потребовала от РФ 25,5 млн евро за взрывы на военных складах, – СМИ

В МИД РФ уже отреагировали на такое требование Чехии, назвав ее представителей "вымогателями".

Компенсацию в размере 25,5 млн евро потребовала Чехия от России, предполагая причастность ее спецслужб в взрывам на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году, сообщает чешское информационное агентство CTK, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство страны.

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Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек 28 июня вручил дипломатическую ноту послу России в Чешской Республике Александру Змеевскому, в которой утверждается международно-правовая ответственность России за ее причастность к случившемуся 7 лет назад, а еще прописано требование к РФ "действовать по этому поводу".

Смолек также сообщил послу, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. К ним относятся Венская конвенция о дипломатических отношениях и Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. По мнению чешской дипломатии, постановление должно быть отменено. Кстати, в интервью ČTK на прошлой неделе министр иностранных дел Якуб Кулханек сказал, что исключение Чешской Республики из этого списка будет "одним из важных предварительных условий для возобновления серьезного политического диалога".

Дипломатический раскол с Россией был вызван тем, что чешские спецслужбы и следователи обнаружили, что их российские коллеги были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.

[ + – ] Во время взрывов во Врбетице погибло два человека

В апреле Чехия решила выслать 18 сотрудников посольства, которых называла офицерами российских спецслужб и подозревала в причастности к взрывам. Москва отвергла выводы и в ответ выслала 20 дипломатов и сотрудников посольства Чехии, объявив их персонами нон-грата.

На требование чехов уже отреагировали в МИД РФ. Спикер ведомства Мария Захарова назвала их "вымогателями".

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как ещё ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус… Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями", – написала чиновница в Telegram.

Фото: Скриншот

Напомним, на фоне скандала с диверсией на военных складах в 2014 году Чехия объявила в розыск российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, которые также "прославились" после теракта в британском Солсбери. В свою очередь пропагандистка Симоньян похвалила Петрова и Боширова за диверсию в Чехии.