Чехія вимагає від РФ 25,5 млн євро за вибухи на військових складах, — ЗМІ

У МЗС РФ вже відреагували на таку вимогу Чехії, назвавши її представників "вимагачами".

Компенсацію у розмірі 25,5 млн євро зажадала Чехія від Росії, припускаючи причетність її спецслужб до вибухів на військових складах в селі Врбетиця в 2014 році, повідомляє чеське інформаційне агентство CTK, посилаючись на зовнішньополітичне відомство країни.

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Заступник міністра закордонних справ Мартін Смолек 28 червня вручив дипломатичну ноту послу Росії в Чеській Республіці Олександру Зміївському, в якій стверджується міжнародно-правова відповідальність Росії за її причетність до НП 7 років тому, а ще прописана вимога до РФ "діяти з цього приводу".

Смолек також повідомив послу, що включення Чехії в список "недружніх" держав є порушенням міжнародного права. До них відносяться Віденська конвенція про дипломатичні зносини та Договір про дружні відносини і співробітництво. На думку чеської дипломатії, постанова підлягає скасуванню. До речі, в інтерв'ю ČTK минулого тижня міністр закордонних справ Якуб Кулханек сказав, що виключення Чеської Республіки з цього списку буде "однією з важливих передумов для відновлення серйозного політичного діалогу".

Дипломатичний розкол з Росією був викликаний тим, що чеські спецслужби і слідчі виявили, що їхні російські колеги були причетні до вибухів на складах боєприпасів в 2014 році.

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У квітні Чехія вирішила вислати 18 співробітників посольства, яких називала офіцерами російських спецслужб і підозрювала в причетності до вибухів. Москва відкинула висновки й у відповідь вислала 20 дипломатів і співробітників посольства Чехії, оголосивши їх персонами нон-грата.

На вимогу чехів уже відреагували в МЗС РФ. Спікер відомства Марія Захарова назвала їх "вимагачами".

"Що діється в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно. Вони самі себе вписали в список недружніх країн. І кожною новою дикою заявою і дією підтверджують свій статус... Хочу нагадати. Зазвичай тих, хто діє подібним чином – без суду і слідства, з погрозами та образами вимагають грошей – називають вимагачами", – написала чиновниця в Telegram.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, на тлі скандалу з диверсією на військових складах в 2014 році Чехія оголосила в розшук російських розвідників Олександра Петрова і Руслана Боширова, які також "прославилися" після теракту в британському Солсбері. У свою чергу пропагандистка Симоньян похвалила Петрова і Боширова за диверсію в Чехії.