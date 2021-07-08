"У нас будет пи***ц": в Европе выросло число больных COVID-19, Украину призвали ускорить вакцинацию
Число новых заболеваний в ЕС выросло на 44% за неделю. А в экспертной среде говорят: главная проблема Украины – отсутствие приоритетов при иммунизации.
В странах Европы за минувшую неделю ощутимо выросло число новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные приведенные сайтом Worldometers.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Великобритании (190 868 человек), России (168 035), Испании (89 036), Франции (19 364), Португалии (16 469), Нидерландах (11 480), Греции (8 304).
При этом за минувшие сутки эти страны (не считая Россию) обновили полугодовалые максимумы по числу новых случаев коронавируса за день. Об этом свидетельствуют данные и графики, приведенные на этом же сайте.
За среду в Великобритании коронавирус диагностировали у 32 548 человек, в Испании — у 17 384 человек, в Нидерландах — у 3 636 человек, в Португалии — у 3 285 человек, в Греции — у 1 816 человек.
Смертность от COVID-19 в этих странах остается на относительно низком уровне — от двух умерших за сутки в Нидерландах до 33 в Великобритании. Ученые во многом объясняют это массовой вакцинацией населения. В России при этом, где суточный прирост заболевших составил 23 962 человека, в тот же день умерли 725 человек.
В целом в Европе прирост за неделю составил 44%.
Украинский блогер Евгений Истребин у себя на странице в Facebook назвал ситуацию "печальной". Он отметил, что если в Европе смертность относительно низкая, то в нашей стране ситуация будет значительно хуже.
"У нас будет пи***ц", — написал он в ответ на один из комментариев.
Блогер отметил, что буквально через несколько недель в Украине начнется такой же рост заболеваемости, как в Европе, и единственная надежда сегодня — вакцинировать население. Однако отметил, что проблема нашей страны заключается в маленьком количестве людей старше 60, которые получили прививку.
"Нет реальной приоритизации по возрастам. Полный курс вакцинации по возрастам прошли [категории] 80+ лет — 2,08%, 70-79 лет — 2,92%, 60-69 лет — 3,33%, 50-59 лет — 3,66%, 40-49 лет — 3,55%, 20-39 лет — 2,40%", — отметил он.
По словам блогера, сейчас все усилия нужно направить на защиту самых уязвимых групп населения (60+ лет , люди с хроническими заболеваниями, маломобильные группы).
Напомним, что штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Германии. Всего за неделю доля опасной мутации практически удвоилась, увеличившись с 37% до 59%. Ученые опасаются, что это может повлечь резкое увеличение числа больных.
Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну коронавируса. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.
Напомним также, что эксперты назвали новые симптомы штамма коронавируса "Дельта". В частности, пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта