Таскали по городу и били мачете: в Гаити издевались над подозреваемыми в убийстве президента (видео)

На опубликованных кадрах видно, как разъяренная толпа пытается выхватить мужчин из рук полицейских. В правительстве заявляют, что их чуть не сожгли.

Пользователи социальных сетей разместили видео того, как толпа жителей Гаити издевается над двумя предполагаемыми убийцами президента страны Жовенеля Моиза. На кадрах видно, как после захвата подозреваемых потащили по улицам Порт-о-Пренса.

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События происходили недалеко от частной резиденции покойного президента. На еще одном видео видно, как на подозреваемых нападают граждане с применением ножей и мачете.

Спустя какое-то время после поимки подозреваемых сотрудники полиции посадили их в кузов пикапа, а толпа побежала за ними к полицейскому участку.

"Они убили президента! Отдайте их нам! Мы сожжем их!", — кричали люди.

Помимо этого, как пишет New York Times, толпа подожгла несколько машин с пулевыми отверстиями. Автомобили, как они считали, принадлежали нападавшим. Машины были без номерных знаков, внутри были пустые ящики и питьевая вода.

Журналисты Miami Herald, которые пообщались с людьми из толпы, пишут, что те не могли смириться с фактом, что "иностранцы проникли в их страну и убили президента".

В свою очередь, министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер заявил, что люди в самом деле пытались выхватить подозреваемых у сотрудников полиции, чтобы сжечь их, передает Times.

Министр правительства Матиас Пьер сказал, что подкрепление было введено, потому что местные жители были «очень взбешены и пытались добраться до них, чтобы сжечь их», как сообщает лондонская Times .

В полиции же призвали озлобленных людей охладить свой пыл и не устраивать беззаконие. По словам ее руководства, подозреваемые в убийстве главы государства использовали пять автомобилей, однако три из них были сожжены. Там отметили, что хотя люди, совершившие нападение, уже пойманы, предстоит еще найти тех, кто стоит за убийством.

Ранее сообщалось, что два американца гаитянского происхождения, которые участвовали в нападении на президента Гаити, заявили, что целью не было его убийство.

Напомним, вечером 8 июля Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу, напавшую на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза, входили не менее 28 человек, "26 из них – колумбийцы, двое – американцы гаитянского происхождения". Семеро нападавших были убиты при задержании, 15 обнаружены, еще несколько человек разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на 7 июля. Правительство ввело военное положение в стране на 15 дней.

Фокус рассказывал, как убили президента Гаити, и кто стоит за покушением.