Тягали по місту і били мачете: в Гаїті знущалися над підозрюваними у вбивстві президента (відео)

На опублікованих кадрах видно, як розлючений натовп намагається вихопити чоловіків із рук поліцейських. В уряді заявляють, що їх ледве не спалили.

Користувачі соціальних мереж розмістили відео того, як натовп жителів Гаїті знущається над двома передбачуваними вбивцями президента країни Жовенеля Моїза. На кадрах видно, як після захоплення підозрюваних потягли вулицями Порт-о-Пренса.

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Події відбувалися недалеко від приватної резиденції покійного президента. На ще одному відео видно, як на підозрюваних нападають громадяни із застосуванням ножів і мачете.

Через якийсь час після затримання підозрюваних співробітники поліції посадили їх у кузов пікапа, а натовп побіг за ними до поліцейського відділку.

"Вони вбили президента! Віддайте їх нам! Ми спалимо їх!" — кричали люди.

Крім цього, як пише New York Times, натовп підпалив кілька машин із кульовими отворами. Автомобілі, як вони вважали, належали нападникам. Машини були без номерних знаків, всередині були порожні ящики та питна вода.

Журналісти Miami Herald, які поспілкувалися з людьми з натовпу, пишуть, що ті не могли змиритися з фактом, що "іноземці проникли в їхню країну й убили президента".

Зі свого боку, міністр у справах голосування і міжпартійних відносин країни Матіас Пʼєр заявив, що люди справді намагалися вихопити підозрюваних у співробітників поліції, щоб спалити їх, передає Times.

Міністр уряду Матіас Пʼєр сказав, що підкріплення було введене, тому що місцеві жителі були «дуже розлючені та намагалися дістатися до них, щоб спалити їх», як повідомляє лондонська Times.

У поліції ж закликали озлоблених людей охолодити свій запал і не влаштовувати беззаконня. За словами її керівництва, підозрювані у вбивстві глави держави використовували пʼять автомобілів, проте три з них були спалені. Там зазначили, що хоча люди, які скоїли напад, вже спіймані, потрібно ще знайти тих, хто стоїть за вбивством.

Раніше повідомлялося, що два американці гаїтянського походження, які брали участь у нападі на президента Гаїті, заявили, що метою не було його вбивство.

Нагадаємо, ввечері 8 липня Національна поліція Гаїті повідомила, що в групу, що напала на резиденцію президента країни Жовенеля Моїза, входили щонайменше 28 людей, "26 із них — колумбійці, двоє — американці гаїтянського походження". Семеро нападників були вбиті під час затримання, 15 знайдені, ще кілька людей розшукуються.

Президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення внаслідок нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Уряд запровадив військовий стан у країні на 15 днів.

Фокус розповідав, як убили президента Гаїті, і хто стоїть за замахом.