В Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента (видео)

Утверждается, что в доме подозреваемого Кристиана Эммануэля Санона были найдены патроны, детали оружия и бейсболка DEA (Управления по борьбе с наркотиками США).

Полиция Гаити заявила, что задержала нового подозреваемого в убийстве президента страны Жовенела Мойза.

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Правоохранители сообщили, что задержанный – Кристиан Эммануэль Санон, гаитянец, проживающий во Флориде (США) прибывший на частном самолете в Гаити для того, чтобы действовать в качестве посредника между предполагаемыми киллерами и неназванными вдохновителями заговора, сообщает The Guardian.

"Он прибыл на частном самолете в июне с политическими целями и связался с частной охранной фирмой, чтобы завербовать людей, совершивших этот акт", – заявил начальник полиции Гаити Леон Чарльз.

По словам жены одного колумбийца, арестованного за участие в нападении, охранная фирма предложила ее мужу около 2700 долларов в месяц за работу на Гаити.

Чарльз обвинил Санона в сотрудничестве с теми, кто планировал и участвовал в убийстве Моиса.

Однако, пишет The Guardian, остается неясным, был ли Санон главным инициатором убийства президента, хотя некоторые источники и сообщают, что у него были амбиции стать президентом этой страны.

Начальник полиции сообщил также, что среди предметов, найденных офицерами в доме Санона на Гаити, была бейсболка с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Кроме того сообщается, что были обнаружены 20 ящиков с патронами, детали к оружию, четыре номерных знака автомобилей из Доминиканской Республики, два автомобиля и переписка с неизвестными людьми.

[ + – ] Кристиан Эммануэль Санон

Эксперт по Гаити и профессор Университета Дьюка Лоран Дюбуа считает, что вопросы по поводу убийства Моиса могут оставаться без ответа в течение долгого времени.

"За этим может стоять так много потенциальных игроков", – сказал он.

Ранее и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил о том, что перед убийством президента Гаити Жовенеля Моиза пытали в его собственном доме.

Напомним, в ночь с 6 на 7 июля на резиденцию Жовенеля Моиза напали неизвестные. В результате нападения президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. В стране было введено военное положение на 15 дней.

8 июля Национальная полиция Гаити задержала 15 нападавших, при этом еще 7 были убиты при задержании.

Также появилась информация, что правительство Гаити запросило военную помощь США и ООН.