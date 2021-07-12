У Гаїті затримали можливого координатора операції вбивства президента (відео)

Стверджується, що в будинку підозрюваного Крістіана Еммануеля Санона були знайдені патрони, деталі зброї і бейсболка DEA (Управління з боротьби з наркотиками США).

Поліція Гаїті заявила, що затримала нового підозрюваного у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза.

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Правоохоронці повідомили, що затриманий — Крістіан Еммануель Санон, гаїтянець, який проживає у Флориді (США) прибув на приватному літаку в Гаїті для того, щоб діяти як посередник між передбачуваними кілерами і неназваними натхненниками змови, повідомляє The Guardian.

"Він прибув на приватному літаку в червні з політичними цілями і звʼязався з приватною охоронною фірмою, щоб завербувати людей, які вчинили цей акт", — заявив начальник поліції Гаїті Леон Чарльз.

За словами дружини одного колумбійця, заарештованого за участь у нападі, охоронна фірма запропонувала її чоловіку приблизно 2 700 доларів на місяць за роботу на Гаїті.

Чарльз звинуватив Санона у співпраці з тими, хто планував і брав участь у вбивстві Моїза.

Однак, пише The Guardian, залишається незрозумілим, чи був Санон головним ініціатором вбивства президента, хоча деякі джерела і повідомляють, що в нього були амбіції стати президентом цієї країни.

Начальник поліції повідомив також, що серед предметів, знайдених офіцерами в будинку Санона на Гаїті, була бейсболка з логотипом Управління з боротьби з наркотиками США (DEA).

Крім того повідомляється, що були знайдені 20 ящиків із патронами, деталі до зброї, чотири номерні знаки автомобілів із Домініканської Республіки, два автомобілі та листування з невідомими людьми.

[ + – ] Крістіан Еммануель Санон

Експерт із Гаїті і професор Університету Дьюка Лоран Дюбуа вважає, що питання з приводу вбивства Моїза можуть залишатися без відповіді протягом довгого часу.

"За цим може стояти так багато потенційних гравців", — сказав він.

Раніше в. о. премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф повідомив про те, що перед убивством президента Гаїті Жовенеля Моїза катували в його власному будинку.

Нагадаємо, в ніч із 6 на 7 липня на резиденцію Жовенеля Моїза напали невідомі. Унаслідок нападу президент Гаїті Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. У країні був введений військовий стан на 15 днів.

8 липня Національна поліція Гаїті затримала 15 нападників, при цьому ще 7 були вбиті під час затримання.

Також зʼявилася інформація, що уряд Гаїті запросив військову допомогу США й ООН.