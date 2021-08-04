Секретные документы о проходе Defender в Британии потерял кандидат в послы при НАТО, – СМИ

После случившегося чиновника Минобороны Ангуса Лепсли перевели в МИД и лишили доступа к секретной документации.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании, касающиеся прохода эсминца Defender через Керченский пролив, на автобусной остановке в графстве Кент забыл чиновник Ангус Лепсли. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники.

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Так, чиновник должен был стать послом страны при НАТО, но после потери 50 страниц секретных документов такая перспектива называется маловероятной.

"Лэпсли, имя которого раньше не называлось, лишился доступа к секретной информации до полного рассмотрения дела. Его перевели из Минобороны в МИД", — говорится в сообщении.

Отсутствие строгого наказания возмутило часть работников безопасности при правительстве. Они утверждают, что после случившегося Министерству обороны и другим ведомствам будет сложнее наказывать младших сотрудников за аналогичные ошибки.

"Раньше было так, что людей оставляли на произвол судьбы за что-то подобное", — уверяют источники журналистов.

Напомним, в британском графстве Кент за автобусной остановкой были найдены секретные документы оборонного ведомства, посвященные проходе эсминца Defender через Керченский пролив и возможной реакции на это Российской Федерации.

Также мы рассказывали, что 23 июня войска РФ открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно шло из Одессы в Грузию, зайдя при этом вглубь украинских территориальных вод аннексированного Крыма.

В Минобороны Великобритании позже уточнили, что не заметили выстрелов по своему кораблю, однако ФСБ РФ опубликовало кадры инцидента.