Секретні документи про прохід Defender у Британії загубив кандидат у посли при НАТО, — ЗМІ

Після того, що сталося, чиновника Міноборони Ангуса Лепслі перевели в МЗС і позбавили доступу до секретної документації.

Секретні документи Міністерства оборони Великобританії, що стосуються проходу есмінця Defender через Керченську протоку, на автобусній зупинці в графстві Кент забув чиновник Ангус Лепслі. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на свої джерела.

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Чиновник повинен був стати послом країни при НАТО, але після втрати 50 сторінок секретних документів така перспектива вважається малоймовірною.

"Лепслі, ім'я якого раніше не називалося, позбувся доступу до секретної інформації до повного розгляду справи. Його перевели з Міноборони в МЗС", — йдеться в повідомленні.

Відсутність суворого покарання обурило частину працівників безпеки при уряді. Вони стверджують, що після того, що сталося Міністерству оборони й іншим відомствам буде складніше карати молодших співробітників за аналогічні помилки.

"Раніше було так, що людей залишали напризволяще за щось подібне", — запевняють джерела журналістів.

Нагадаємо, в британському графстві Кент за автобусною зупинкою були знайдені секретні документи оборонного відомства, присвячені проходу есмінця Defender через Керченську протоку та можливої реакції на це Росії.

Також ми розповідали, що 23 червня війська РФ відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно йшло з Одеси до Грузії, зайшовши при цьому вглиб українських територіальних вод анексованого Криму.

У Міноборони Великобританії пізніше уточнили, що не помітили пострілів по своєму кораблю, проте ФСБ РФ опублікувало кадри інциденту.