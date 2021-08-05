По приказу Лукашенко. В Беларуси за участие в протестах будут лишать гражданства

Согласно тексту указа, гражданства будут лишать на основании "экстремистской деятельности" или "причинения тяжкого вреда интересам" страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает лишать гражданства натурализованные лица, если те будут замечены в акциях протеста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Закрепляются порядок внесения материалов о потере беларусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом", — говорится в тексте указа.

Кроме того, документ предусматривает восстановление гражданства и расширение категорий иностранцев, которые могут его получить.

Напомним, в августе прошлого года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно результатам Центрального избирательного комитете, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. Светлана Тихановская набрала 9,9%. Однако в мире данное волеизъявление признано не было, а часть стран объявила Лукашенко персоной нон грата.

Страну при этом охватили протесты, в ходе которых полиция применяла оружие, водометы и силу. А против самой Тихановской возбудили уголовное дело, вынудив ее тем самым бежать из страны.

Также мы рассказывали о том, что журналисты CNN спустя год заметили неподалеку от Минска подозрительный комплекс зданий, которые могут возводить для борьбы с оппозиционными политиками. Напоминающие концлагерь здания, по информации журналистов, распложены на территории бывшего ракетного хранилища. Оно занимает около 80 гектаров.