За наказом Лукашенка. У Білорусі за участь у протестах позбавлятимуть громадянства

Згідно з текстом указу, громадянства позбавлятимуть на підставі "екстремістської діяльності" або "заподіяння тяжкої шкоди інтересам" країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє позбавляти громадянства натуралізованих осіб, якщо ті будуть помічені в акціях протесту. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Білорусі та процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним законом", — йдеться в тексті указу.

Крім того, документ передбачає відновлення громадянства та розширення категорій іноземців, які можуть його отримати.

Нагадаємо, в серпні минулого року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з результатами Центрального виборчого комітету, перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,23% голосів. Світлана Тихановська набрала 9,9%. Однак у світі це волевиявлення визнане не було, а частина країн оголосила Лукашенка персоною нон грата.

Країну при цьому охопили протести, в процесі яких поліція застосовувала зброю, водомети та силу. А проти Тихановської порушили кримінальну справу, змусивши її тим самим втекти з країни.

Також ми розповідали про те, що журналісти CNN через рік помітили неподалік від Мінська підозрілий комплекс будівель, які можуть зводити для боротьби з опозиційними політиками. Будівлі, які нагадують концтабір, за інформацією журналістів, розміщені на території колишнього ракетного сховища. Воно займає майже 80 гектарів.