Вакцинация не должна быть обязательным условием для поездок за рубеж, – ВОЗ

В организации отметили, что в мире на данный момент отсутствует равный доступ к вакцинам от коронавируса.

Зарубежные поездки не должны быть обусловлены требованием обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 6 августа официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич, информирует ТАСС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"ВОЗ с самого начала заявляла: мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок", – сказал он.

По словам Яшаревича, эта позиция ВОЗ связана с тем, что на сегодняшний день в мире нет равного доступа к вакцинам от коронавируса.

Поэтому, считает представитель ВОЗ, не стоит добавлять в отношении людей, у которых нет доступа к вакцинам, "еще один пункт дискриминации".

Напомним, 4 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что на использование бустерной прививки от коронавируса нужно наложить временный мораторий, поскольку это увеличивает разрыв в вопросе вакцинации между богатыми и бедными странами.

В начале июля Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, так как последствия применения разных вакцин на данный момент не изучены.

Также в июле во Франции состоялся массовый протест против вакцинации, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

А в июне ВОЗ заявила о нехватке вакцин от коронавирусной инфекции и сообщила, что готовится к "провалу".