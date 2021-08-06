Вакцинація не повинна бути обов'язковою умовою для поїздок за кордон, — ВООЗ

В організації зазначили, що в світі наразі відсутній рівний доступ до вакцин від коронавірусу.

Зарубіжні поїздки не повинні бути обумовлені вимогою обов'язкової вакцинації від коронавірусної інфекції, заявив у п'ятницю, 6 серпня, офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тарік Яшаревич, інформує ТАСС.

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"ВООЗ із самого початку заявляла: ми не вважаємо, що вакцинація повинна бути умовою для міжнародних поїздок", — сказав він.

За словами Яшаревича, ця позиція ВООЗ пов'язана з тим, що на сьогоднішній день в світі немає рівного доступу до вакцин від коронавірусу.

Тому, вважає представник ВООЗ, не варто додавати людям, у яких немає доступу до вакцин, "ще один пункт дискримінації".

Нагадаємо, 4 серпня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що на використання бустерного щеплення від коронавірусу потрібно накласти тимчасовий мораторій, оскільки це збільшує розрив у питанні вакцинації між багатими і бідними країнами.

На початку липня Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала робити щеплення від коронавірусу двома дозами однієї вакцини, оскільки наслідки застосування різних вакцин наразі не вивчені.

Також у липні у Франції відбувся масовий протест проти вакцинації, поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

А в червні ВООЗ заявила про брак вакцин від коронавірусної інфекції та повідомила, що готується до "провалу".