В Черногории вспыхнул масштабный пожар. Огонь подобрался к столице страны (фото)

Причиной возгорания леса неподалеку от Подгорицы стал намеренный поджог. Также огнем охвачен и второй по величине город страны — Никшич.

Масштабный лесной пожар вспыхнул на возвышенности Мало-Брдо, расположенной неподалеку от столицы Черногории Подгорицы. Огонь вплотную подобрался к жилым районам города. Пожарным удалось остановить распространение огня, однако полностью его потушить мешает сильный ветер. Об этом сообщает Национальное черногорское телевидение.

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Возгорание в лесах рядом с Подгорицей возникло днем 8 августа. Мэр столицы Иван Вукович в своем Twitter сообщил, что причиной пожара стал поджог.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем (возвышенности вблизи города, на которых ранее были потушены крупные возгорания — ред.), кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", — сообщил чиновник.

Также версию о намеренном поджоге в комментарии телеканалу выдвинули и местные жители.

Тем временем на протяжении уже несколько дней лесные пожары окружают второй по величине город Черногории Никшич. В результате происшествия без вести пропали пять человек.

"Между районами Голия и Баняна пропали пять человек. Люди измучены и дезориентированы. Идет спасательная операция", — сказал директор городской службы защиты и спасения Славко Тадич изданию Vijesti.

По его словам, для тушения пожара задействована авиация, однако сильный ветер мешает работе спасателей. За поджог лесов рядом с Никшичем на данный момент задержан 19-летний мужчина. Правоохранители открыли в отношении него уголовное дело.

Напомним, 1 августа лесные пожары вспыхнули и в Греции. Уже 6 августа спасатели эвакуировали жителей пригородов Афин из-за возгораний. В отдельных районах страны были разрушены или повреждены более 200 домов.

Также возгорание возникло и в Турции. Там из-за происшествия власти эвакуировали отдыхающих из зон бедствия. Ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня". Тем временем правоохранители уже задержали первых подозреваемых в поджогах.