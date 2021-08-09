У Чорногорії спалахнула масштабна пожежа. Вогонь підібрався до столиці країни (фото)

Причиною загоряння лісу неподалік від Подгориці став навмисний підпал. Також вогнем охоплений і друге за величиною місто країни — Нікшич.

Масштабна лісова пожежа спалахнула на височині Мало-Брдо, розташованої неподалік від столиці Чорногорії Подгориці. Вогонь упритул підібрався до житлових районів міста. Пожежникам вдалося зупинити поширення вогню, проте повністю його загасити заважає сильний вітер. Про це повідомляє Національне чорногорське телебачення.

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Займання в лісах поруч із Подгорицею виникло вдень 8 серпня. Мер столиці Іван Вукович у своєму Twitter повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею та Любовичем (височини поблизу міста, на яких раніше були погашені великі загоряння — ред.), хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", — повідомив чиновник.

Також версію про навмисний підпал у коментарі телеканалу висунули й місцеві жителі.

Тим часом протягом уже кількох днів лісові пожежі оточують друге за величиною місто Чорногорії Нікшич. У результаті події зникли безвісти п'ять чоловік.

"Між районами Голія та Баняна зникли п'ять чоловік. Люди змучені та дезорієнтовані. Йде рятувальна операція", — сказав директор міської служби захисту та порятунку Славко Тадич виданню Vijesti.

За його словами, для гасіння пожежі задіяно авіацію, проте сильний вітер заважає роботі рятувальників. За підпал лісів поряд із Нікшичем наразі затриманий 19-річний чоловік. Правоохоронці відкрили відносно нього кримінальну справу.

Нагадаємо, 1 серпня лісові пожежі спалахнули й у Греції. Вже 6 серпня рятувальники евакуювали жителів передмість Афін через загоряння. В окремих районах країни були зруйновані або пошкоджені більше 200 будинків.

Також загоряння виникло й у Туреччині. Там через події влада евакуювала відпочивальників із зон лиха. Відповідальність за підпали лісів у Туреччині взяла на себе організація "Діти вогню". Тим часом правоохоронці вже затримали перших підозрюваних у підпалах.