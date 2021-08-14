В Турции во время тушения пожара разбился российский самолет-амфибия (видео)

Согласно предварительной информации, на борту судна находились пять военнослужащих РФ и три представителя Турции.

В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, арендованный этой страной у Минобороны России, сообщает в субботу, 14 августа РИА Новости, ссылаясь на управление лесного хозяйства Турции.

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В ведомстве уточнили, что крушение случилось в районе города Кахраманмараш.

[ + – ] Первые кадры с места катастрофы

Выживших в аварии с пожарным нет, при этом на бору находились пять российских военнослужащих РФ и три гражданина Турции.

[ + – ] Информация об экипаже самолета

[ + – ] Информация о погибших

Известно, что самолет Бе-200 потерпел крушение во время захода на посадку после тушения очагов возгорания.

[ + – ] Самолет-амфибия в полете

В российском Минобороны подтвердили, что самолет, разбившийся в Турции, принадлежал их ведомству.

По уточненной информации, самолет-амфибия принадлежал Морской авиации ВМФ России. Этот борт приняли в состав МА ВМФ лишь в начале прошлого года. Летом 2020 года он участвовал в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

[ + – ] Самолет-амфибия [ + – ] Самолет-амфибия после крушения

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что самолет-амфибия врезался в гору.

[ + – ] Момент катастрофы

По предварительным данным, причинами катастрофы российского БЕ-200 в Турции стали сложный рельеф местности и ошибка пилота. После того, как самолет сбросил на пожар воду, он не успел набрать высоту и врезался в гору.

[ + – ] Предварительные причины катастрофы

Напомним, 12 августа, – спустя 15 дней борьбы, – власти Турции объявили о победе над лесными пожарами.

Из-за пожаров в Турции пострадали люди, животные и античные города. Украинцы, бывшие свидетелями трагедии, рассказали об увиденном.

Также известно, что ответственность за поджоги лесов в Турции взяла на себя организация "Дети огня".