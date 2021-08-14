У Туреччині під час гасіння пожежі розбився російський літак-амфібія (відео)

Згідно з попередньою інформацією, на борту судна знаходилися п'ять військовослужбовців РФ і три представника Туреччини.

У Туреччині розбився пожежний літак Бе-200, орендований цією країною у Міноборони Росії, повідомляє в суботу, 14 серпня РІА Новини, посилаючись на управління лісового господарства Туреччини.

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У відомстві уточнили, що аварія сталася в районі міста Кахраманмараш.

[ + – ] Перші кадри з місця катастрофи

Тих, хто вижив в аварії з пожежним літаком, немає, при цьому на бору знаходилися п'ять російських військовослужбовців РФ і троє громадян Туреччини.

[ + – ] Інформація про екіпаж літака

[ + – ] Інформація про загиблих

Відомо, що літак Бе-200 зазнав аварії під час заходу на посадку після гасіння вогнищ загоряння.

[ + – ] Літак-амфібія в польоті

У російському Міноборони підтвердили, що літак, який розбився в Туреччині, належав їх відомству.

За уточненою інформацією, літак-амфібія належав Морській авіації ВМФ Росії. Цей борт прийняли до складу МА ВМФ лише на початку минулого року. Влітку 2020 року він брав участь у військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

[ + – ] Літак-амфібія [ + – ] Літак-амфібія після краху

На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, що літак-амфібія врізався в гору.

[ + – ] момент катастрофи

За попередніми даними, причинами катастрофи російського БЕ-200 в Туреччині стали складний рельєф місцевості і помилка пілота. Після того, як літак скинув на пожежу воду, він не встиг набрати висоту і врізався в гору.

[ + – ] Попередні причини катастрофи

Нагадаємо, 12 серпня, — через 15 днів боротьби, — влада Туреччини оголосила про перемогу над лісовими пожежами.

Через пожежі в Туреччині постраждали люди, тварини і античні міста. Українці, що були свідками трагедії, розповіли про побачене.

Також відомо, що відповідальність за підпали лісів в Туреччині взяла на себе організація "Діти вогню".