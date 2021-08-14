У Туреччині під час гасіння пожежі розбився російський літак-амфібія (відео)
Згідно з попередньою інформацією, на борту судна знаходилися п'ять військовослужбовців РФ і три представника Туреччини.
У Туреччині розбився пожежний літак Бе-200, орендований цією країною у Міноборони Росії, повідомляє в суботу, 14 серпня РІА Новини, посилаючись на управління лісового господарства Туреччини.
У відомстві уточнили, що аварія сталася в районі міста Кахраманмараш.
Тих, хто вижив в аварії з пожежним літаком, немає, при цьому на бору знаходилися п'ять російських військовослужбовців РФ і троє громадян Туреччини.
Відомо, що літак Бе-200 зазнав аварії під час заходу на посадку після гасіння вогнищ загоряння.
У російському Міноборони підтвердили, що літак, який розбився в Туреччині, належав їх відомству.
За уточненою інформацією, літак-амфібія належав Морській авіації ВМФ Росії. Цей борт прийняли до складу МА ВМФ лише на початку минулого року. Влітку 2020 року він брав участь у військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.
На кадрах, що з'явилися в Мережі, видно, що літак-амфібія врізався в гору.
За попередніми даними, причинами катастрофи російського БЕ-200 в Туреччині стали складний рельєф місцевості і помилка пілота. Після того, як літак скинув на пожежу воду, він не встиг набрати висоту і врізався в гору.
Нагадаємо, 12 серпня, — через 15 днів боротьби, — влада Туреччини оголосила про перемогу над лісовими пожежами.
Через пожежі в Туреччині постраждали люди, тварини і античні міста. Українці, що були свідками трагедії, розповіли про побачене.
Також відомо, що відповідальність за підпали лісів в Туреччині взяла на себе організація "Діти вогню".