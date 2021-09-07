Turkish Airlines возобновляет коммерческие рейсы в Кабул

Долететь до столицы Афганистана из Стамбула эконом-классом с 1 октября можно за 876 долларов. Бизнес-классом — за 1 810 долларов. Билеты уже можно купить.

Авиакомпания Turkish Airlines возобновляет коммерческие рейсы из Стамбула в столицу Афганистана Кабул. Билеты уже появились в продаже на сайте перевозчика.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Рейсы в Афганистан стартуют с 1 октября и будут ежедневными. Вылет из Стамбула — в 00.40, прибытие в Кабул — в 06.45, полет длится 4 часа 35 минут. Долететь эконом-классом можно за 876 долларов, бизнес-классом — за 1 810 долларов.

Фото: Фокус

Обратный рейс — в 08.15, посадка в Стамбуле — в 12.15. Здесь цены чуть ниже: эконом-класс — 695 долларов, бизнес-класс — 1 696 долларов.

Выполнять данный рейс будет Airbus A330-203 или Boeing 777-300ER.

Фото: Фокус

Ведущие авиакомпании мира прекратили полеты над Афганистаном в середине августа. Решение они аргументировали смертоносными инцидентами с применением ракет класса земля-воздух во время полетов над зонами конфликтов

До этого стало известно, что рейсы в Кабул возобновляют пакистанские авиакомпании. В частности, речь идет о полетах из Исламабада в Кабул.

О том, что из аэропорта Кабула возобновятся коммерческие рейсы, Талибан заявил еще 2 сентября. Для этого Турция должна передать боевикам необходимую для этого технику.

До этого Фокус публиковал кадры из аэропорта Кабула. Американскому военнослужащему удалось запечатлеть панику гражданских, которые пытаются эвакуироваться из Афганистана.