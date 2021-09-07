Turkish Airlines відновлює комерційні рейси в Кабул

Долетіти до столиці Афганістану зі Стамбула економ-класом із 1 жовтня можна за 876 доларів. Бізнес-класом — за 1 810 доларів. Квитки вже можна купити.

Авіакомпанія Turkish Airlines відновлює комерційні рейси зі Стамбула до столиці Афганістану Кабула. Квитки вже з'явилися в продажу на сайті перевізника.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Рейси до Афганістану стартують з 1 жовтня і будуть щоденними. Виліт зі Стамбула — о 00:40, прибуття до Кабула — о 06:45, політ триває 4 години 35 хвилин. Долетіти економ-класом можна за 876 доларів, бізнес-класом — за 1 810 доларів.

Фото: Фокус

Зворотній рейс — о 08:15, посадка в Стамбулі — о 12:15. Тут ціни трохи нижчі: економ-клас — 695 доларів, бізнес-клас — 1 696 доларів.

Здійснюватиме цей рейс Airbus A330-203 або Boeing 777-300ER.

Фото: Фокус

Провідні авіакомпанії світу припинили польоти над Афганістаном у середині серпня. Рішення вони аргументували смертоносними інцидентами із застосуванням ракет класу земля-повітря під час польотів над зонами конфліктів.

До цього стало відомо, що рейси в Кабул відновлюють пакистанські авіакомпанії. Зокрема, йдеться про польоти з Ісламабада в Кабул.

Про те, що з аеропорту Кабула відновляться комерційні рейси, Талібан заявив ще 2 вересня. Для цього Туреччина повинна передати бойовикам необхідну для цього техніку.

До цього Фокус публікував кадри з аеропорту Кабула. Американському військовослужбовцю вдалося сфотографувати паніку цивільних, які намагаються евакуюватися з Афганістану.