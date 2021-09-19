"Свободы нужно защищать": глава МИД Британии выступила в защиту пакта с Австралией и США

По словам Лиз Трасс, Великобритания стремится наладить "прочные связи в сфере безопасности" по всему миру, поэтому государства и создали объединение AUKUS.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась в защиту пакта, подписанного между Соединенным Королевством, США и Австралией о создании объединения AUKUS. По ее словам, целью объединения является обеспечение "безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Об этом она написала в своей колонке для Telegraph.

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Министр заявила, что Великобритания всегда преуспевала в том, чтобы оставаться "внешне ориентированной нацией".

"Свободы нужно защищать, поэтому мы также налаживаем прочные связи в сфере безопасности по всему миру. Вот почему на прошлой неделе премьер-министр объявил вместе с нашими друзьями президентом (США Джо) Байденом и премьер-министром (Австралии Скоттом) Моррисоном о создании нового партнерства в области безопасности под названием AUKUS", — пишет Трасс.

По ее словам, в рамках объединения страны будут использовать передовые технологии, начиная от современных атомных подводных лодок и заканчивая изучением искусственного интеллекта и квантовыми вычислениями.

"Это показывает нашу готовность твердо защищать наши интересы и бороться с недобросовестными действиями и злонамеренными действиями. Это также показывает нашу приверженность безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — добавила глава МИД.

Министр также отметила, что в случае с AUKUS речь идет не только о внешней политике в абстрактном смысле, но и о предоставлении услуг людям "по всей Великобритании и за ее пределами" путем налаживания партнерства со странами-единомышленниками "для создания коалиций, основанных на общих ценностях и интересах".

"Например, наш новый пакт о безопасности не только сделает нас более безопасными дома, но и создаст сотни новых высококвалифицированных рабочих мест (…) Вот почему мы углубляем наши связи с крупнейшими и наиболее быстрорастущими экономиками мира, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", — заверила Трасс.

Журналисты издания отметили, что колонка главы британского МИД была опубликована на фоне жесткой реакции Евросоюза на партнерство между тремя странами, которое Франция охарактеризовала как "неприемлемое поведение между союзниками и партнерами". Вслед за этим президент Франции Эммануэль Макрон отозвал послов страны из Вашингтона и Канберры.

В свою очередь посол Германии в Великобритании предположил, что новое объединение AUKUS угрожает "согласованности и единству Запада".

Напомним, что суть претензий Франции заключается в том, что в рамках этого объединения Австралия приобретет 8 атомных подлодок, произведенных по американской технологии. На фоне этого Канберра отказалась от контракта с Францией на производство дизельных подводных лодок, которые хуже по характеристикам, чем атомные.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал соглашение "ударом в спину". Также он объяснил, что Париж решил не отзывать послов из Лондона, так как Франция итак знала о "постоянном оппортунизме Великобритании" и поэтому в таких действиях нет необходимости.

Ранее журналисты со ссылкой на источник в правительстве сообщали, что объединение AUKUS в первую очередь нацелено на противодействие Китаю.